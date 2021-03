Ritiro Astrazeneca, l’ordine dei medici savonesi: “Conseguenza sarà aumento casi Covid e decessi”

Provincia. Il consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Savona esprime grave preoccupazione per il rallentamento della campagna vaccinale imposto dal ritiro del vaccino AstraZeneca.

“Comprendiamo le motivazioni che hanno portato al sequestro – fanno sapere dall’ordine in una nota – ma sottolineiamo che un rallentamento della campagna vaccinale in un momento in cui sarebbe necessaria una notevole accelerazione avrà come conseguenza un incremento dei casi di Covid registrati nelle prossime settimane ed un conseguente aumento dei decessi, sicuramente superiore ai decessi attribuiti o attribuibili, ma non dimostrati, al vaccino”.

