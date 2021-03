Savona, bando della Prefettura: si cerca un’agenzia interinale per l’assunzione di due figure professionali

Savona. La Prefettura di Savona ha avviato una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un’agenzia di somministrazione di lavoro che dovrà fornire un esperto amministrativo a tempo pieno e determinato nonché un assistente sociale a tempo parziale e determinato per le attività del progetto FAMI n. 3542 “Meet 2 Know” che termineranno il 30 giugno 2022.

“In particolare – precisano dalla Prefettura -, l’esperto amministrativo e l’assistente sociale supporteranno le attività di monitoraggio della rete di strutture di accoglienza per richiedenti asilo (CAS) ubicate in questa provincia”.

