Savona festeggia il 18 marzo, ecco cosa è aperto e cosa no

Savona. Domani, 18 marzo, ricorre il patrono della città di Savona, Nostra Signora della Misericordia, giornata di festa per la città della Torretta. Anche quest’anno, come lo scorso anno, non sarà possibile partecipare alla tradizionale solenne messa delle 9.30 nella chiesa del Santuario per le difficoltà legate al rispetto delle misure di contenimento del Covid-19, che sarà invece trasmessa in diretta su IVG. Ma nonostante questo impedimento, sarà comunque un giorno di festa a tutti gli effetti.

A differenza dello scorso anno, quando tutta l’Italia si trovava in lockdown totale e non solo tutte le attività erano chiuse, a prescindere dalla giornata feriale o festiva ma non era permesso uscire di casa se non per motivi ben precisi, il paese sarà suddiviso nelle ormai note fasce di colore. Quest’anno la festa patronale capita quando la Liguria si trova, per due settimane a partire da lunedì, in zona arancione, ma ci saranno comunque attività concesse, alcune che non possono aprire (per decreto), altre che sono solite tenere chiuso nei giorni di festa.

