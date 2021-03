Sul tesserino ‘aquedotto’ senza la ‘c’: così la badante sventa una truffa a Pontedecimo

Genova. Cerca di truffare una coppia anziana ma viene smascherato dalla badante. L’uomo, circa 30 anni, si è presentato ieri mattina in un’abitazione di via Percile a Pontedecimo.

Ha detto di essere un tecnico dell’acquedotto e di essere lì per controllare l’impianto per la sospetta presenza di mercurio nell’acqua. Dopo aver aperto i rubinetti ha invitato l’uomo che lo aveva accolto a raccogliere tutti gli oggetti metallici e metterli nel frigo per evitare che si danneggiassero a causa del mercurio. A quel punto è intervenuta la badante che, insospettita, ha chiesto all’uomo di mostrare il tesserino.

... » Leggi tutto