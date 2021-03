Vaccini, Fials a Speranza: «Includere nel nuovo piano gli infermieri è il minimo»

Genova. «Aggiornare la campagna vaccinale includendo gli infermieri mi sembra il minimo che si possa fare, dal momento che finora nel nuovo piano presentato dalla struttura commissariale sono stati chiamati in causa soprattutto i medici, mentre i professionisti sanitari sono stati accantonati, sollevando indignazione da parte della categoria. Alla quale in Legge di bilancio sono stati destinati fondi per le prestazioni aggiuntive, onde poi dimenticarle. Ai professionisti sanitari solo appelli per lavorare gratis e niente o poco più, quando si tratta di pagarli per le competenze e il ruolo che gli spettano». Così dice Giuseppe Carbone, segretario generale Fials, sull’intervento del ministro della Salute di fronte alle Commissioni riunite Affari sociali di Camera e Senato.

... » Leggi tutto