Vaccino AstraZeneca, chi aveva già prenotato potrà farlo dalla prossima settimana

Genova. Riprogrammare le agende in modo che le persone che avevano prenotato il vaccino questa settimana possano farlo il prima possibile. È l’obiettivo al quale stanno lavorando la Regione, Alisa e Liguria Digitale con l’auspicio che domani l’Ema dia parere favorevole all’utilizzo delle dosi AstraZeneca e che possa dunque riprendere la campagna interrotta sul nascere lunedì pomeriggio con la sospensione decretata dall’Aifa.

“Chi era prenotato in questi giorni sarà riprogrammato, ma non passerà in coda agli altri“, spiega il presidente Giovanni Toti. Al momento l’intenzione è quella di non spostare l’appuntamento a coloro che lo avevano fissato per la settimana prossima, e nello stesso tempo riempire i “buchi” generati dalle disdette con coloro che avrebbero dovuto ricevere la dose adesso, se necessario anche aumentando i turni dei medici di famiglia e creando quindi nuove agende.

... » Leggi tutto