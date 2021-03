Volontariato, il consiglio comunale di Savona approva all’unanimità l’ordine del giorno dei consiglieri Pasquali e Olin

Savona. In data 16 marzo il consiglio comunale di Savona ha approvato all’unanimità dei presenti l’ordine del giorno promosso dai consiglieri Barbara Pasquali e Elda Olin e condiviso anche dai capigruppo del PD Elisa Di Padova e di Rete a Sinistra Marco Ravera.

“Con tale decisione – scrivono in una nota Pasquali e Odin – il consiglio ha accolto e fatto proprio il grido di aiuto lanciato dalle associazioni di promozione sociale, dal mondo Arci ed Acli e dal volontariato. Tutto questo settore è stato uno dei più colpiti dal lockdown prima e dall’emergenza sanitaria da covid-19, tutt’ora in atto. Nessun aiuto economico né ristori e nemmeno la possibilità di poter aprire le proprie sedi per poter svolgere, in tutta sicurezza e adeguandosi ai protocolli sanitari, le attività cui sono preposte”.

