Alassio, dalla protezione civile 2 milioni di euro per passeggiata Ciccione e via Nam

Alassio. Dalla protezione civile due milioni per passeggiata Ciccione e via Nam ad Alassio. Lo annuncia l’amministrazione comunale del sindaco Marco Melgrati.

Franca Giannotta, assessore ai lavori pubblici, rendiconta con soddisfazione l’iter: “Lo scorso anno avevamo presentato delle richieste di finanziamento per interventi di messa in sicurezza del territorio e per progetti già pronti per un totale di totale era di 2 milioni e mezzo di euro. Con un apposito decreto del 23 febbraio scorso, le richieste sono non solo, sono state ammesse dalla protezione civile, ma anche finanziate per un totale di circa due milioni di euro”.

... » Leggi tutto