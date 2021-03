Alassio in lutto per la scomparsa della storica farmacista Carolina Bianchi

Alassio. La Città del Muretto è in lutto per la scomparsa di Carolina Bianchi, una delle figure storiche di Alassio, dove per 60 anni ha praticato la professione di farmacista.

Titolare della farmacia Nazionale è stata un punto di riferimento per tanti cittadini , sia di giorno che di nott , quando si alzava per soddisfare le richieste di emergenze dei suoi cittadini. Da poco si era ritirata dalla professione, non per questo aveva smesso di lavorare , concentrando le proprie energie nell’altra attività intrapresa di albergatrice.

