Domenica 21 marzo anche a Genova la “giornata diocesana della solidarietà”

Domenica 21 Marzo 2021 – quinta di Quaresima – la Diocesi di Genova vive la Giornata Diocesana della Solidarietà. “Briganti, feriti, indifferenti e samaritani. Con chi ti identifichi?” è la domanda tratta dall’Enciclica Fratelli Tutti al centro di questa Giornata: le comunità parrocchiali sono invitate a riflettere sul significato della carità, che non è elemosina ma coinvolgimento costante, personale e comunitario, insieme ai poveri.

La Giornata è anche l’occasione per sostenere materialmente l’opera dei 34 Centri di Ascolto Vicariali della Diocesi, con una condivisione in tutte le parrocchie. Una rete, quella dei Centri di Ascolto, che nel 2020 non è mai venuta meno, malgrado tutte le difficoltà imposte dalla pandemia, garantendo ascolto, accompagnamento e aiuto. i Centri di Ascolto non sono associazioni benefiche ma espressione della solidarietà della comunità cristiana del vicariato: la Giornata della Solidarietà offre l’occasione per fare il punto sul loro compito e sul loro operato, a restituzione per la Diocesi e la Città.

