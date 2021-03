Giornata nazionale delle vittime di Covid: oggi bandiere a mezz’asta e Lanterna tricolore

Genova. Si celebra oggi in tutta Italia la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus, che diventerà una ricorrenza fissa ogni anno come prevede un disegno di legge approvato ieri dalla commissione Affari istituzionali del Senato.

Diverse iniziative sono previste in tutto il Paese. L’epicentro delle commemorazioni sarà a Bergamo, con la partecipazione del presidente del Consiglio Mario Draghi. Alle ore 11 verrà deposta una corona di di fiori al cimitero monumentale della città. Alle ore 11.15, al parco Martin Lutero alla Trucca si svolgerà l’inaugurazione del Bosco della Memoria con la cerimonia per la messa a dimora dei primi cento alberi. Durante la cerimonia sono previsti saluti e interventi istituzionali.

... » Leggi tutto