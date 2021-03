I nostri Giusti: lunedì 22 storie, idee e canzoni della scuola di Quiliano

Quiliano. I nostri Giusti. Incontro di storie, idee canzoni per la città: questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Scuola secondaria di primo grado di Quiliano “Ai Martiri della Libertà” lunedì 22 marzo dalle 10 nell’area verde del plesso di via Valleggia Superiore. A causa delle limitazioni dovute alla pandemia, non sarà possibile permettere l’accesso di persone esterne all’istituto.

Coinvolgendo gli alunni in un’attività interdisciplinare e prendendo spunto dal progetto d’Istituto di didattica della Shoah, in relazione alla Giornata europea del 6 marzo dedicata ai Giusti dell’umanità, è stato approfondito il tema dei Giusti fra le nazioni, che salvarono ebrei durante il secondo conflitto mondiale e che hanno oggi un riconoscimento internazionale presso lo Yad Vashem di Gerusalemme. Oltre ad essi, sono state considerate anche altre persone giuste nel mondo d’oggi, impegnate a promuovere valori civili, di convivenza e solidarietà; per tale motivo infatti un altro punto di partenza dell’iniziativa riguarda le celebrazioni del 21 marzo, Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

