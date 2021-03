Morto nel reparto dell’infermiera no-vax al San Martino, ora si indaga per omicidio colposo

Genova. La Procura di Genova indaga per omicidio colposo dopo la morte di un uomo nel reparto di pneumologia dell’ospedale San Martino dove si è sviluppato un cluster di coronavirus che ha visto tra i positivi un’infermiera non vaccinata. A rivelare la notizia questa mattina è Il Secolo XIX. La vittima è Giulio Macciò, imprenditore genovese 79enne titolare di diverse agenzie di pratiche auto in città.

L’indagine è partita dopo una denuncia dell’avvocato Claudio Zadra, che rappresenta i famigliari di Macciò, ed è affidata ai carabinieri del Nas coordinati dai pubblici ministeri Francesco Pinto e Stefano Puppo. La salma dell’uomo, inizialmente trasferita a Bologna per compiere alcuni accertamenti diagnostici, verrà portata in un centro specializzato a Lucca per eseguire l’autopsia.

