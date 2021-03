Loano. Dopo le polemiche dei giorni scorsi ecco i due nuovi nomi per il Cda della Servizi Ambientali: entrano l’ex sindaco di Borghetto ed ex coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca, oltre all’ingresso di Giacomo Cacace in rappresentanza di Loano.

Dunque sono stati nominati i due posti vacanti nel Consiglio di Amministrazione della società del servizio idrico del ponente savonese.

