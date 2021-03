“Spese pazze” in Regione, Salvini sull’assoluzione di Rixi e Bruzzone: “Ora le scuse dei giustizialisti di professione”

Genova. Il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini commenta la sentenza di assoluzione degli imputati dell’inchiesta sulle “spese pazze” arrivata questa mattina a Genova.

“Assolti in appello Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone. Sono molto felice per loro e per gli altri imputati, sottoposti per troppo tempo a polemiche e fango, e per questo costretti anche a rinunciare a incarichi che avrebbero meritato per competenza e onestà. Giustizia è fatta, ma ci aspettiamo le scuse dei giustizialisti di professione. Ora avanti tutta, più forti di prima”.

