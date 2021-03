Spese pazze, Salvini: “Assolti Rixi e Bruzzone, ora le scuse dei giustizialisti di professione”

Genova. “Assolti in appello Edoardo Rixi e Francesco Bruzzone. Sono molto felice per loro e per gli altri imputati, sottoposti per troppo tempo a polemiche e fango, e per questo costretti anche a rinunciare a incarichi che avrebbero meritato per competenza e onestà. Giustizia è fatta, ma ci aspettiamo le scuse dei giustizialisti di professione. Ora avanti tutta, più forti di prima” lo dice il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini dopo la sentenza di questa mattina a Genova.

La seconda sezione della Corte di appello di Genova ha assolto tutti gli altri imputati condannati in primo grado per le cosiddette spese pazze relative ai i bilanci degli anni tra il 2010 e il 2012 perché “il fatto non sussiste“. Rixi, che è anche ex viceministro e ora deputato del Carroccio e segretario regionale della Lega, era stato condannato in primo grado a 3 anni e 5 mesi di reclusione.

