Staglieno, ecco il progetto per il nuovo forno crematorio: fino a 4500 salme all’anno

Genova. Le realizzazione di un nuovo edificio equipaggiato con tre forni, sale operative e di commiato, un parcheggio pertinenziale e il riassetto di un’area totale da oltre 3300 metri quadrati. Questo il progetto presentato in anteprima dal Comune di Genova alla commissione specifica del Municipio IV Media Val Bisagno, per la realizzazione di nuovi forni crematori.

Il progetto è frutto di una proposta di project financing arrivata dall’associazione temporanea di imprese formata da Crezza srl (SO), Tempio Crematorio Lombardo srl e Schena Servizi srl, e prevede la realizzazione di un nuovo prefabbricato da 750 metri quadrati all’interno del cimitero di Staglieno, al posto dei campi 56 e 57, oggi praticamente in disuso, e l’adeguamento di tutta l’area circostante con una nuova viabilità interna e stalli di sosta per i mezzi di servizio e dei congiunti.

