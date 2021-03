Vaccino Covid, da lunedì 22 marzo possono prenotare i 75-79enni: ecco come funziona

Genova. Da lunedì 22 marzo alle ore 23.00 si apriranno in Liguria le prenotazioni del vaccino anti-Covid per le persone con età compresa tra 75 e 79 anni. A comunicarlo in una nota ufficiale è la Regione subito dopo il via libera ad AstraZeneca, che sarà il farmaco utilizzato per immunizzare tutte le fasce d’età al di sotto degli 80 anni con la sola esclusione dei pazienti ultra-vulnerabili.

I canali di prenotazione sono gli stessi usati finora per gli over 80 in Liguria: il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it), il numero verde 800 938 883 e gli sportelli territoriali Cup. Dal 29 marzo (il lunedì successivo) potranno prenotare anche le persone con età compresa tra i 70 e i 74 anni.

