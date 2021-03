A Giustenice tre nuovi pannelli luminosi per tenere informati i cittadini

Giustenice. Ieri, giovedì 18 marzo, è iniziata la posa e l’installazione di tre nuovi pannelli informativi luminosi (di cui uno bifacciale) posti in altrettanti punti strategici lungo il territorio del Comune di Giustenice (Municipio, zona Pianazzo e, quello bifacciale, lungo la strada provinciale in entrata/uscita dal territorio comunale in direzione Pietra Ligure).

“Grazie a questo intervento – spiegano dal Comune – sarà possibile fornire in maniera tempestiva e in tempo reale tutte le informazioni di carattere generale, di carattere turistico, informative meteo, ad eventuali chiusure di strade, obblighi e soprattutto, in questo particolare periodo storico, tutte le informazioni e gli aggiornamenti sulla tematica Covid 19.

