Albenga, il mercato settimana si sposta (temporaneamente) in via Carloforte

Albenga. Ieri sera presso il comando della polizia locale di Albenga si è tenuto un incontro per lo spostamento provvisorio del mercato settimanale in via Carloforte (spostamento resosi necessario a seguito del dissesto dell’argine del Lungocenta Croce Bianca avvenuto durante l’ondata di maltempo dello scorso 2 e 3 ottobre). Erano presenti: il sindaco Riccardo Tomatis, l’assessore al commercio Mauro Vannucci, i responsabili dell’ufficio commercio del Comune di Albenga, la polizia locale e i rappresentanti delle associazioni di categoria Confcommercio-Fiva e Confesercenti-Anva.

Dal confronto è emerso lo spirito propositivo e di massima condivisione tra le parti che, terminate le procedure di assegnazione dei posti ai singoli commercianti, permetterà il trasferimento provvisorio del mercato in via Carloforte e la traversa di via Isonzo.

