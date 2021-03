Ciclismo, reading letterari, esposizioni d’arte: uno speciale fine settimana di eventi in provincia

“Il sole già incede nei cieli sereni e l’aria limpida e fresca infonde nuovo sangue nel corpo, incitando a calcare gagliardamente la terra”. Così il poeta e scrittore gallese William Henry Davies narrava il “glorioso tempo dell’anno”: la primavera. Guarda caso, la mezza stagione apre il cammino a questo fine settimana, inconsueto e speciale per lo scorrere della storica “Classicissima” sulle nostre strade e del fiume delle auliche parole dei dotti letterati e le tinte ammirabili nelle espressioni del genio creativo umano.

Sabato si correrà la 112esima edizione della Milano – Sanremo. La gara riproporrà il percorso consueto, eccezion fatta per il Passo del Turchino, ostruito da una frana. Si transiterà quindi dalla salita di Colle di Giovo per poi scendere sulla via Aurelia ad Albisola e compiere gli ultimi 112 km, che da sempre la contraddistinguono, con il passaggio sui tre capi, prima di Cipressa e Poggio e dell’arrivo in via Roma. La misurazione totale del tracciato è di 299 km. Sarà possibile seguire la corsa in diretta grazie alla redazione di IVG.it Sport.

