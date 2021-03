Concorsi pubblici, si cercano 66 allievi ufficiali Guardia di Finanza

Liguria. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il concorso pubblico per titoli ed esami per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale – all’Accademia della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2021/2022.

I posti disponibili sono così ripartiti: 58 destinati al comparto ordinario; 8 al comparto aeronavale, tra cui 4 riservati alla specializzazione “pilota militare”; 4 riservati alla specializzazione “comandante di stazione e unità navale”.

... » Leggi tutto