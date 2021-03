Covid, la vaccinazione dei 50mila ultra fragili è iniziata ma la maggior parte non ha ancora un appuntamento

E’ già iniziata in Liguria la vaccinazione contro il Covid-19 della categoria degli ultra fragili che comprende persone con patologie croniche e gravi e per cui il contagio potrebbe costituire un pericolo maggiore, se non un fattore letale, rispetto ad altre categorie.

I primi a essere vaccinati sono stati, a partire dal 15 marzo, alcuni pazienti oncologici all’interno dell’ospedale Galliera. Tuttavia, nella complessa galassia degli ultrafragili c’è chi ha già un appuntamento fissato per la somministrazione e chi ancora non ha avuto la tanto attesa chiamata della asl di riferimento. Inoltre restano tutte da definire le tempistiche per familiari e caregiver.

