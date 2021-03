Covid, lieve aumento di casi a Varazze. Pierfederici: “Importante rispettare le regole, venerdì al via le vaccinazioni”

Varazze. Sono ottantacinque le persone in quarantena nel Comune di Varazze, di queste, sessantuno positive al Coronavirus.

Lo annuncia il vice sindaco reggente Luigi Pierfederici sottolineando il dato aumentato in queste ultime settimane ed esortando ancora i cittadini a rispettare le norme di prevenzione e le prescrizioni dei decreti per arginare il più possibile la diffusione del virus.

Un invito alla cittadinanza a una settimana esatta dalla prima giornata di vaccinazione per gli over 80 al Palazzetto dello Sport di via Baglietto. “Questa giornata è il risultato di un grande sforzo da parte dell’amministrazione comunale e dell’Asl nell’aver trovato questo spazio – afferma Pierfederici – uno sforzo per la difficoltà anche da parte di Asl ad organizzare questi centri di vaccinazione distaccati”.

