Cross country, gli azzurri in ritiro ad Andora in vista di Mondiali ed Olimpiadi

Andora. La nazionale italiana di mountain bike, XCO guidata dal commissario tecnico Mirko Celestino, ha scelto i sentieri di Andora per un ritiro di dieci giorni in preparazione delle prossime competizioni. Per questi atleti è un ritorno in Riviera, che li ha conquistati già nel 2018 quando hanno scoperto che è possibile allenarsi “vista mare” anche d’inverno agevolati dal clima mite della Liguria di ponente.

“Il raduno ad Andora servirà agli atleti per rifinire la loro condizione fisica in vista delle gare di Coppa del Mondo in programma ad inizio maggio – ha spiegato Celestino -. La settimana prossima otto di questi atleti parteciperanno ad una gara in Spagna denominata Mediterranea Epic, che li vedrà impegnati dal 25 al 28 marzo. Correranno immersi nella macchia mediterranea a Oropesa del Mar, in quattro tappe molto dure e con atleti al via di spessore mondiale”.

