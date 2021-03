Demolizione Diga, Amt cambia ancora: da lunedì modifiche alla linea 271/

Genova. Amt informa che la linea 271/ (Costa di Begato – via Cechov), attivata mercoledì scorso in concomitanza con le modifiche della linea 270, a partire da lunedì 22 marzo, in direzione via Linneo, modificherà il percorso con le modalità di seguito indicate.

• Direzione via Linneo: le corse programmate dal lunedì al sabato alle ore 4.57, 5.16, 5.34, 5.52, 6.10, 6.30 e 6.50 in partenza da via Cechov, transiteranno per via Maritano, via Brocchi, via Linneo dove, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista, effettueranno capolinea nell’area appositamente predisposta (codice fermata 1902). Nei giorni festivi e per tutte le altre corse il percorso resterà il seguente: i bus, in partenza dal capolinea di via Cechov, proseguiranno per via Maritano, via Linneo dove, all’altezza della chiesa di San Giovanni Battista, effettueranno capolinea nell’area appositamente predisposta (codice fermata 1902).

