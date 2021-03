Genova, studenti in piazza contro la Dad: “Stufi di essere considerati sacrificabili, vogliamo tornare a scuola”

Genova. “Durante la pandemia si è sentito spesso parlare di giovani, la maggior parte delle volte con tono critico, gli untori quelli che ad agosto erano in discoteca ma nessuna istituzione si è preoccupata veramente di noi e della nostra formazione” dice Bianca Capponi del liceo Colombo davanti a un centinaio di studenti che in sit in questa mattina hanno manifestato in piazza Matteotti per dire basta con la didattica a distanza.

“Nessuno ha preso davvero in considerazione il fatto che noi, studenti e quindi non prodottivi e perciò sacrificabili siamo anche saremo i protagonisti della società del domani. Ormai ci è chiaro che non siamo la priorità, che siamo trascurabili e questo ritorno in dad, l’ennesimo, ce l’ha dimostrato. Hanno deciso di toglierci pure il 50% un compromesso che seppur distante dall’obiettivo poteva darci ancora una parvenza di normalità”.

