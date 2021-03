L’assessore Berrino: “Il certificato verde sarà l’unica soluzione per salvare il turismo”

Genova. “Sono totalmente in linea con Giorgia Meloni: ritengo che l’emissione dei certificati verdi digitali sia l’unica soluzione per consentire ai cittadini di viaggiare in sicurezza in Europa e per salvare la stagione turistica estiva. Auspico che il Parlamento europeo possa discutere e approvare quanto prima l’introduzione di questa misura assolutamente necessaria”.

L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino di Fratelli d’Italia ritiene necessario che venga approvato in tempi brevi il progetto diffuso mercoledì dalla Commissione europea che prevede l’emissione di una “green card” attestante, per ogni cittadino che desidera viaggiare nei confini dell’Unione Europea, tre condizioni distinte: di essere vaccinato, di aver fatto di recente un tampone con esito negativo o di avere sviluppato anticorpi dopo la guarigione dal Covid-19.

