Lavori in via Adamoli, nel weekend veicoli deviati in sponda destra: il bollettino dei cantieri

Genova. Dalle 21 di domani alle 12 di domenica 21 marzo, per la realizzazione della nuova rotatoria di via Adamoli, nell’ambito dei lavori della galleria scolmatrice del torrente Bisagno, è chiusa la direttrice mare tra ponte Gallo e ponte Feritore per l’esecuzione di lavorazioni di fresatura e asfaltatura.I veicoli saranno deviati con l’ausilio di personale della Polizia Locale su via Emilia e via Piacenza.

La linea Amt 48, dal capolinea di Molassana in direzione Ospedale San Martino, transiterà in deviazione in sponda destra del Bisagno su via Piacenza fino a ponte Feritore, Lungobisagno Dalmazia da dove riprenderà il normale percorso in sponda sinistra. Dalle 21 di venerdì 26, per il completamento della segnaletica e l’attivazione della circolazione della circolazione a rotatoria, ci sarà una riduzione della carreggiata senza variazioni né modifiche di percorso.

