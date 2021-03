Sampdoria, due pillole di mercato

Genova. Mentre Ranieri ed il suo staff, sono concentrati anima e corpo, sulla prossima sfida col Torino (perdere significherebbe rischiare di farsi risucchiare nelle lotta per non retrocedere), gli addetti al mercato continuano il loro lavoro di scouting… ed a dare adito ai media di cercare di indovinare i loro obiettivi.

Ecco così uscire la voce di un interessamento della Sampdoria, per Nedim Bajrami, centrocampista svizzero, di origini macedoni e di etnia albanese (tanto è vero che, proprio in questi giorni, ha optato per la scelta di rappresentare l’Albania in ambito internazionale. Ha giocato un paio di anni nel Grasshoppers, prima di trasferirsi in Toscana, all’Empoli, con ottimi risultati dimostrati sul campo.

