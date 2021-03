Settimana Internazionale di Vela d’Altura: Essentia 44 si aggiudica la prima prova

Alassio. Una giornata strana, iniziata fredda e piovosa per trasformarsi grazie al bel sole che nella tarda mattinata ha illuminato la Baia di Alassio favorendo un bel vento teso: ideale per la prima prova della Settimana Internazionale di Vela d’Altura per le classi Irc e Orc.

Sedici le barche iscritte che oggi si sono cimentate nella prima costiera. Partenza davanti al molo di Alassio, boa a Capo Mele, seconda boa all’isola Gallinara per tornare al molo; 20/24 nodi di vento da nord nord-est e un mare mosso, affollato di delfini divertiti dall’incedere delle barche.

