Verso Sampdoria-Torino, Ranieri: “Abbiamo fame di punti”

Genova. «Abbiamo fame di punti». Claudio Ranieri parla prima di Sampdoria-Torino e mette le cose in chiaro: «I due punti nelle ultime cinque partite non rispecchiano il valore della squadra, a Bologna abbiamo fatto bene, ma abbiamo perso anche se la prestazione è stata positiva. Abbiamo preso due gol da incoscienti, facendo 20 tiri in porta e buone giocate».

Per Ranieri il Torino è “una buonissima squadra, si sta risollevando, ha vinto contro il sssuolo non mollando mai pur stando sotto 2-0 e non è la prima volta che succede visto il pareggio agguantato con l’Atalanta. Per questo non dobbiamo mai abbassare la guardia, per ora noi siamo in posizione privilegiata, ma la partita è delicata. È una squadra difficile, con due attaccanti che sono punti di riferimento importanti”.

