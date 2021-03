Via libera al nuovo decreto Sostegni, Draghi: “I pagamenti inizieranno l’8 aprile”

Roma. Un pacchetto da 32 miliardi per aiutare aziende e privati in difficoltà a causa del Covid-19 e rilanciare la campagna di vaccinazione. È il nuovo decreto Sostegni approvato questa sera dal consiglio dei ministri presieduto da Mario Draghi.

Questo decreto è una risposta significativa molto consistente alle povertà, al bisogno che hanno le imprese e ai lavoratori, è una risposta parziale ma il massimo che abbiamo potuto fare all’interno di questo stanziamento” ha detto il premier in conferenza stampa. “E’ necessario accompagnare le imprese e i lavoratori nel percorso di uscita dalla pandemia – ha continuato – questo è un anno in cui non si chiedono soldi, si danno soldi, verrà il momento di guardare al debito ma ora non dobbiamo pensare al Patto di stabilità”.

... » Leggi tutto