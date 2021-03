Genova. Ripartenza lenta per la vaccinazione con Astrazeneca: ieri solo 300 liguri vaccinati dopo il via libera di Aifa arrivato in mattinata.

Questo a causa del rinvio da lunedì delle liste gestite dai medici di base ma anche perché le categorie che avrebbero potuto gestire in autonomia le vaccinazioni, come le forze dell’ordine e le Università, hanno deciso di attendere lunedì mattina.

... » Leggi tutto