E’ il giorno della Milano-Sanremo: chiusura strade, ecco gli orari previsti

Savona. Ci siamo, finalmente: la Classicissima è pronta a tornare nel savonese. Dopo lo scorso anno, quando per la prima volta nella storia la provincia di Savona non è stata toccata dal percorso, a seguito del rifiuto dei sindaci del territorio che si sono opposti al passaggio della corsa (rinviata in piena estate dopo lo stop forzato di marzo per l’emergenza sanitaria), oggi finalmente la Milano-Sanremo transiterà nuovamente sulle strade della nostra riviera.

Da Sassello ad Andora, la provincia di Savona è nuovamente fulcro della gara ciclistica. Anzi, lo sarà più del consueto: col transito dal Colle del Giovo, al posto del Turchino, i ciclisti passeranno dal Piemonte al mare transitando nell’entroterra savonese, fatto mai avvenuto in precedenza. La Milano-Sanremo è la più importante e famosa corsa di un giorno che si corre in Italia ed è anche la più lunga: il tragitto di quest’anno avrà una lunghezza di 299 chilometri.

