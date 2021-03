Entella sconfitta di misura al Castellani: 1-0 per l’Empoli

Empoli. Trasferta amara per l’Entella in quel di Empoli: al Castellani vincono i padroni di casa per 1-0 grazie al tap-in di Casale al 37’ del primo tempo.

Vincenzo Vivarini apporta qualche cambio per la sfida: Borra tra i pali; in difesa confermati Coppolaro sulla destra e Pellizzer al centro, novità Poli e Pavic sulla sinistra al posto dell’infortunato Costa; centrocampo con Koutsoupias, Paolucci e Dragomir; davanti si rivedono Brunori e Capello, supportati da Schenetti sulla trequarti.

