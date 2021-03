Ristoranti, palestre e non solo, lunedì di nuovo in piazza: “Ci scusiamo con i genovesi, ma anche noi vogliamo lavorare”

Genova. Tornano in piazza lunedì i ristoratori, i gestori di bar, locali, palestre e discoteche insieme a tassisti, lavoratori del turismo e dei settori chiusi per Covid da quasi un anno, chi in toto chi a ‘intermittenza’ come bar e ristoranti.

Le richieste non cambiano: “Il governo deve capire che dietro a quelle 11 cifre che compongono una partita iva ci sono famiglie che devono pagare affitti, mutui, finanziamenti accesi, bollette e tasse – spiega Ivano Spagnolo, del comitato direttivo di #protestaligure – per questo non vogliamo ristori ma veri risarcimenti danni”.

