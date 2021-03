Vaccini, Toti: “Da fine mese con gli hub arriveremo a 70 mila dosi a settimana”

Genova. “Nel decreto sostegni ci sono norme che, anche personalmente, avevo chiesto al governo da tempo, come allargare la platea vaccinale e lo si sta facendo, la macchina si sta mettendo in moto”. A dirlo, a margine del campionato mondiale del pesto che si svolge a Genova, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

“In Liguria in questa settimana abbiamo fatto oltre 30 mila vaccini, la prossima saremo a 55 mila – ha detto – e dal 29 con l’apertura degli hub vaccinali supereremo i 70 mila alla settimana e questo credo sia un numero sufficiente per mettere in sicurezza almeno la parte più fragile della popolazione”.

