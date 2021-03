VBC Savona, un successo con dedica a coach Siccardi

Savona. Primo successo stagionale per la formazione maschile senior del VBC Savona. I ragazzi di coach Siccardi si impongono con un netto 3-0 ai danni del New Volley Valbormida. Il campionato PGS inizia al meglio per i biancorossi che acquistano morale per il prosieguo della competizione.

Un match quasi mai in discussione, che ha visto i beniamini di casa imporsi nei primi due set con i parziali di 25-13 e 25-11. Più combattuto è stato l’ultimo set, ma che ha comunque visto prevalere la truppa di Siccardi e Mondelli per 25-22.

