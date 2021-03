Assoluti: Francesca Zunino conduce nel Duo, Marta Murru seconda nel Solo

Savona. Seconda giornata di gare a Riccione, sede dei campionati italiani assoluti invernali di nuoto sincronizzato. Oltre trecento gli atleti impegnati nei campionati tricolori con tre giorni di gare divise per obbligatori, eliminatorie e finali, programmate tutte lunedì 22 marzo.

Nelle eliminatorie del Duo, tra le 28 coppie in gara, primo posto provvisorio per la coppia delle Fiamme Oro composta da Isotta Sportelli e Francesca Zunino, rispettivamente tesserate per Aurelia Nuoto e Rari Nantes Savona, con 86.7667 punti. Seconda la coppia di Marina Militare e Rari Nantes Savona formata da Marta Murru e Carmen Rocchino con 85.0333 punti; terzo lo Sport Village con Jasmine Verbena e Jasmine Zonzini (CS Plebiscito Padova) con 84.3333.

