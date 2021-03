Chiavari, un tratto di lungomare diventa pedonale: “Sarà un volano per il turismo”

Chiavari. Il tratto di lungomare compreso tra la traversa di corso Valparaiso e piazza Gagliardo diventerà area pedonale permanente dal 1° aprile 2021. A confermarlo l’amministrazione comunale dopo il periodo di sperimentazione attuato quest’estate.

“Valorizzare il fronte mare creando un’occasione per costituire un volano per il turismo a beneficio delle attività commerciali di tutta l’area, renderlo fruibile in sicurezza con ampi spazi sia per i dehors dei locali che insistono sul tratto di passeggiata sia per gli utenti del percorso ciclopedonale. Un’iniziativa ancora più funzionale per aumentare il distanziamento in questo momento di emergenza sanitaria e sostenere i nostri operatori” dichiara il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua.

