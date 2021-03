Cosseria, residenti offesi e feriti per il vilipendio alla statua di Cristo

Cosseria. Incredulità, sgomento, rabbia, orrore e persino paura: questi i sentimenti dei cosseriesi profondamente colpiti e offesi dalla mano di ignoti (per ora). Il ritrovamento del Cristo ligneo della Divisione Cosseria “amputato e impalato” ha scosso gli animi di credenti, atei, religiosi, laici, politici, gente comune, bambini e adulti.

Ciò che si fa sempre più strada è la convinzione che non sia stato un gesto compiuto con lo spirito di una (seppur oltraggiosa) bravata, tantomeno messo a segno da giovani scapestrati, ma per molti si tratta di una profanazione, di un episodio irriverente che nasconde ben altro. Sul caso stanno indagando i carabinieri: la pista di un atto delittuoso sarebbe avvalorata da altri segnali offensivi, sacrileghi, come il danneggiamento di alcune lapidi di militari presenti nell’area del castello.

... » Leggi tutto