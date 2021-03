Dopo la sosta una Sanremese dimezzata torna a testa alta, 2-0 al Saluzzo

Sanremo. Dopo la sosta la Sanremese torna in campo al Comunale contro il Saluzzo. Impegno ostico per i biancoazzurri che affrontano una squadra in salute reduce dalla vittoria nel recupero contro il Fossano. I granata devono fare a meno dello squalificato Bedino. Diverse invece le assenze tra i matuziani che non possono disporre dello squalificato Demontis e di Gennaro, Murgia, Sturaro e Doratiotto. Convitto, che ha perso improvvisamente la madre nella notte tra venerdì e sabato, è in Sicilia. La Sanremese scende in campo col lutto al braccio e vuole dedicare i tre punti al suo attaccante.

... » Leggi tutto