Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, Bucci: “Siano un monito per tutti noi”

Genova. Al teatro Ivo Chiesa di Genova vanno in scena oggi le celebrazioni conclusive per la 26esima Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, organizzata da Libera.

“La mafia è un male che attanaglia il nostro Paese da troppo tempo ed è giusto e doveroso non dimenticarne le vittime e rendere loro il giusto omaggio – commenta il sindaco Marco Bucci, che ha partecipato all’incontro -. Il doveroso ricordo delle vittime deve essere anche un monito per tutti noi, per continuare a monitorare e contrastare questi fenomeni”.

