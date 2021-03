Meteo Liguria: sempre sole ma ancora più freddo, cambio di passo da martedì

Liguria. Fredde correnti di matrice artico-continentale affluiscono sul nord-Italia recando un marcato calo delle temperature, in un contesto però stabile, soleggiato, ma piuttosto ventoso. Cambio di passo da martedì, complice il rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo occidentale, che determinerà un graduale aumento delle nubi e delle temperature. Lo affermano le previsioni del Centro Limet.

Previsioni valide per: domenica 21 marzo 2021

Avvisi: Venti sostenuti dai quadranti settentrionali. Mari molto tra mossi e mossi a largo.

Cielo e Fenomeni: Giornata stabile e soleggiata su tutta la regione, con solo il transito da ovest verso est di qualche innocua velatura o nube alta in mattinata.

Venti: Tesi da nord/nord-ovest sul centro-ponente, moderati/tesi da nord-est a levante.

Mari: Stirati o mossi sotto-costa, tra mossi e molto mossi a largo.

Temperature: In calo, più marcato sui rilievi.

Costa: min +3/+8°C, max +8/+12°C

Interno: min (fino a -10 sulle vette) -6/+4°C, max +5/+10°C

