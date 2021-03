Valerio Brignone e Marcella Ferraro onorano la memoria di Fulvio Mannori vincendo la prima tappa del trittico

Savona. Il desiderio comune di ricordare Fulvio Mannori, conosciuto da tutti non solo per il suo valore sportivo ma anche e soprattutto per quello umano, e la voglia di tornare a cimentarsi in una gara, in un periodo di assenza delle competizioni mai vissuto in precedenza, hanno portato ad un buon successo di partecipazione al trittico invernale in memoria del podista deceduto un paio di mesi fa.

La prima tappa, che si è svolta al parco della Rocca di Legino, a Savona, era possibile svolgerla tra l’1 e il 14 marzo. Tanti appassionati hanno percorso i sei giri previsti, molto impegnativi, per un totale di 3,6 chilometri.

