Caos autostrade, Spediporto: “Danni incalcolabili, Genova sarà bollino nero per 10 anni”

Genova. “Genova ha subito più di altri porti la fragilità del sistema di infrastrutture della Liguria, e infatti nessuno è andato così male come noi. Alcuni armatori hanno deciso di introdurre aumenti tariffari per coprire i maggiori costi derivanti dai trasporti stradali: questi segnali dicono che rischiamo di essere segnati col bollino nero per i prossimi dieci anni“.

A lanciare l’allarme è Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto e tra i riferimenti del comitato Salviamo Genova e la Liguria, che guarda già oltre il nuovo carico di danni generato dai cantieri degli ultimi mesi. Perdite su perdite che andranno aggiunte al conto già presentato nei mesi scorsi al ministero dei Trasporti e mai pagato, nemmeno in parte. “Per quanto riguarda la partita dei ristori siamo fermi – spiega Botta -. Aspettiamo ancora la convocazione della direzione generale del Mit. C’è l’impegno di Aspi e del Mit a condividere il piano interventi, ma il quadro si prospetta complicato e piuttosto lungo”.

