Coronavirus, Arci protesta sotto la Regione: “Asporto anche per i circoli”

Genova. Questa mattina ARCI Liguria ha manifestato a Genova, in occasione del consiglio Regionale straordinario convocato per discutere il Piano Vaccinale in Liguria. È stata l’occasione per ribadire le proprie richieste e per sottolineare ancora una volta la disponibilità dei circoli ARCI di essere centri per la campagna vaccinale.

Durante il presidio sono stati incontrati tutti i gruppi politici presenti in Consiglio Regionale, oltre al Presidente Giovanni Toti, all’Assessore Gianpedrone e al Presidente del Consiglio Regionale Medusei. A tutti sono stati ribaditi i 4 punti della mobilitazione odierna, ovvero la richiesta che la Regione Liguria si attivi per ottenere lo sblocco dei ristori per la categoria del Terzo Settore – oggi fermi inspiegabilmente al MEF – e per la creazione di una propria forma di ristoro economico per chi, come i circoli di ARCI Liguria, non ha più avuto modo di riaprire, nonostante siano numerose le persone coinvolte a livello lavorativo. È stato chiesto inoltre di sbloccare il Fondo rotativo in favore alla APS già disponibile che porterebbe un piccolo ma significativo sollievo.

