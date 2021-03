Covid, la proposta di Sansa: “Vaccinare anche stranieri e migranti senza tessera sanitaria”

Genova. “Vogliamo che sia garantito un servizio di tamponatura e di vaccinazione anche per gli stranieri sprovvisti di tessera sanitaria che soltanto a Genova sono oltre 15mila. Questo per garantire la loro salute, ma anche per evitare che possano contagiare migliaia di persone”. È una delle proposte presentate da Ferruccio Sansa durante il consiglio regionale monotematico sulla campagna di vaccinazione in Liguria. “Chiediamo che sia fornita assistenza sanitaria contro il Covid agli stranieri soli e disperati che passano per Ventimiglia”, ha aggiunto Sansa.

“La realtà è che la Liguria è al secondo posto in Italia per letalità del virus, cioè per rapporto tra persone malate e persone decedute. Nelle nostre città si sono registrate proporzioni doppie, talora triple rispetto ad altre regioni italiane. Insomma, i liguri sono stati curati peggio di altri. Sono morti di più. Questi sono fatti, non basta colonizzare gli studi televisivi con qualche epidemiologo ligure per cancellarli”, osserva Sansa

