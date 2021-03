Covid, per ‘La Fermata del Gusto’ di Albenga 6 multe in pochi mesi: “L’ultima addirittura ‘a distanza’, questo è accanimento”

Albenga. Ha aperto il locale (bar, ristorante e alimentari) 2 anni fa, nel 2019, a Bastia d’Albenga ma, complice la pandemia, è riuscita a lavorare a pieno regime solo per 8 mesi circa. Poi sono arrivate le restrizioni, accompagnate anche da numerose sanzioni comminate alla sua attività e da diversi giorni di chiusura imposti.

Sono state ben 6 le multe (5 comminate dalla polizia locale e una dai carabinieri), con 17 giorni di chiusura (prima 5, poi altri 5 ed infine 7), per “La Fermata del Gusto” di via degli Oddi, nella frazione albenganese. E se non è un record, poco ci manca.

... » Leggi tutto